وزير المجاهدين: مجازر 17 أكتوبر 1961 جريمة لن تسقط بالتقادم

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الأحد، أن مجازر 17 أكتوبر 1961 المأساوية التي واكبت التظاهر السلمي لمهاجرينا بالعاصمة الفرنسية باريس جريمة لن تسقط بالتقادم.

ويأتي هذا على هامش تدشين نصب تذكاري بمناسبة ذكرى مجزرة 17 أكتوبر بساحة كيتاني في الجزائر العاصمة، أين قال الوزير ربيقة: “60 سنة تمر اليوم على تلك الملحمة، التي وثقت الأواصر بين أبناء الوطن الواحد حين خرجوا يهتفون للحرية والإستقلال.”

قبل أن يضيف ذات المتحدث: “إن أحداث مظاهرات 17 اكتوبر 1961 ستظل تتناقلها الأجيال ماسطعت الشمس من مشرقها، ويتعين على المؤرخين العدول والمنصفين حيث ما تواجدوا أن يواصلوا جهود البحث والتنقيب عن الجوانب المخفية لهذه الصفحة المظلمة من سجل الأحداث الأليمة التي تكبذها شعبنا.”

واختتم الوزير قائلا:”إن كل قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المرتبطة بالذاكرة الوطنية تعكس تلك الإرادة السياسة القوية في سبيل الدفاع عن ذاكرتنا الجماعية بالأفعال والأفعال فقط.”