وزير المجاهدين: ملحمة الاحتفال بستينية الاستقلال ستكون بمستوى علمي و فني عالمي

أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، أن ملحمة الاحتفال بستينية الاستقلال ستكون بمستوى علمي و فني عالمي.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير للاذاعة الوطنية، أن الملحمة التي ستعرض ليلة الخامس جويلية بأوبرا الجزائر تم انجازها بمستوى علمي وأكاديمي و فني عالمي وستعرض بتقنيات حديثة وبتكنولوجيا الإبهارالبصري .

كما كشف الوزير عن استلام الوزارة في إطار الستينية أكثر من 500 مشروع باللغات الثلاث العربية والانجليزية والفرنسية وتم إلى حد الآن اعتماد 150 عنوانا سيتم طبعها خلال سنة الاحتفال بسينية الإستقلال.

مضيفا ان لجنة الاشراف لاحظت تمسك و اهتمام الشباب بتاريخ بلاده والدليل الكم الهائل من المشاركات في المسابقة الوطنية لاختيار شارة وشعار الاحتفال .

كما أعدت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تزامنا مع شروع وزارة التربية الوطنية في إعادة ضبط المناهج الدراسية دليلين مدرسيين للأستاذ وللتلاميذ في مختلف الاطوار بهدف تقديم تاريخ سليم ومؤسس وإيصاله بعناية إلى التلاميذ .

بالمقابل أكد ربيقة إن لجنة الإشراف على احتفالات ستينية الاستقلال برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أعدت برنامجا مكثفا بالمناسبة.

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