وزير المجاهدين.. “موت العالم آيت علجت ثلمة لا يسدها شيء أبد الدهر”

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة الفقيد العلامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت. الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 106، إثر وعكة صحية أدخلته مصلحة الانعاش.

في حين، جاء في رسالة تعزية وزير المجاهدين، “انتقل الى رحمة الله تعالى المجاهد الفذ والعلامة الجليل “محمد الطاهر آيت علجت”. “الذي ملأ الدنيا تواضعا وطيبة وعلما وفقها ودفاعا عن ثوابت الوطن الذي ضحى من أجله بنفسه ونفيسه”. و”الذود عن قيم الأمة ومرجعيتها الأصيلة، واقفاً حياته كلها لتربية الأجيال وخدمة كتاب الله العزيز”. و”سنة خير الأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم”.

كما تابع وزير المجاهدين، “إن موت المجاهد العالم ثلمة لا يسدها شيء أبد الدهر، فبرحيله تفقد الجزائر علماً من أعلامها”. الذي “كان ولا يزال وسيبقى الأسوة والقدوة بأعماله الخالدة ومحامده الشريفة وخصاله الحميدة”. “رحم الله شيخنا الفاضل وجزاه خير ما جزى به مجاهدا في سبيل الله ووطنه وعالما عن أمته، وحشره مع المنعم عليهم”. “من النبيين والصديقين ورفاق دربه الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

و”أمام هذا الرزء الجلل، لا يسعني إلاّ أن أتوجه إلى عائلته الكريمة وكل رفاقه المجاهدين وتلامذته”. و”كل أهل العلم، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة”. كما دعا و”أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر ووافر السلوان”. “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي”.