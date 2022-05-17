وزير المجاهدين: نهدف الى نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية الى الأجيال القادمة

كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، عن أهداف قطاعه من خلال تنظيم ملتقى دولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية.

وفي هذا السياق أكد الوزير في كلمة له، أن من أهم الأهداف التي ترجو دائرته الوزارية إلى تحقيقها هي العمل على نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية من الجيل الذهبي الى الاجيال القادمة.

بالاضافة الى اعطائها اطار جديدا بمايخدم اهداف الدولة التي مرجعها الثورة الجزائرية المجيدة.

كما أكد الوزير أن الثورة الجزائرية اتسمت مبادئها وقيمها من بيان اول نوفمير بالاضافة الى التعايش السلمي وحسن الجوار.

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