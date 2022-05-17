وزير المجاهدين: نهدف الى نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية الى الأجيال القادمة
كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الثلاثاء، عن أهداف قطاعه من خلال تنظيم ملتقى دولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية.
وفي هذا السياق أكد الوزير في كلمة له، أن من أهم الأهداف التي ترجو دائرته الوزارية إلى تحقيقها هي العمل على نقل تجربة أصدقاء الثورة الجزائرية من الجيل الذهبي الى الاجيال القادمة.
بالاضافة الى اعطائها اطار جديدا بمايخدم اهداف الدولة التي مرجعها الثورة الجزائرية المجيدة.
كما أكد الوزير أن الثورة الجزائرية اتسمت مبادئها وقيمها من بيان اول نوفمير بالاضافة الى التعايش السلمي وحسن الجوار.
طالع أيضا:
وزير المجاهدين: الرئيس تبون أعرب عن عرفانه وامتنانه لأصدقاء الثورة الجزائرية
وزير المجاهدين: الرئيس تبون أعرب عن عرفانه وامتنانه لأصدقاء الثورة الجزائرية
كما قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مافتئ يعرب عن عرفانه وامتنانه لأصدقاء الثورة التحريرية من مختلف الدول. ويؤكد الاهمية التي يوليها بالنشاطات المتصلة بالفعاليات الوطنية.
وأشار وزير المجاهدين، خلال كلمة له بمناسبة فعاليات الملتقى الدولي حول أصدقاء الثورة الجزائرية الموسوم بـ “الثورة الجزائرية موطن اشعاع للقيم الإنسانية وجسر للصداقة بين الأمم”، أن هذا الملتقى ينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية. ويعبر اعن إعتزاز الجزائر بإسهام الرجال والنساء في مسيرة كفاح التحرير الوطنية والدفاع عن قضيتنا العادلة.
وأضاف وزير اتلمجاهدين، أن الجزائر تستعد للاحتفالات المخلدة للذكرى 60 لعيد الاستقلال. الذي جاء بعد ثورة تحريرية مجيدة غالبت اعتى قوة استعمارية. كما دوى صداها عالميا وتداعت لها الأمم من خلال اصدقاء الثورة والمتعاطفين معها والمدافعين عنها بالنصر. وهو ما يؤكد عالميتها بحجيتها فكان لها الفضل في تكريس الجمعية العامة للامم المتحدة لحق الشعوب المستعمرة في الاستقلال بعد المظاهرات التي شهدتها الجزائر. مضيفا أن ثورة نوفمبر استلهمت منها شعوب المعمورة في قارات العالم قيم النضال والكفاح الجزائري
كما أضاف الوزير، أن الجزائر اليوم وغدا تعتز باشعاع ثورتها المجيدة ويشرفها الاحترام الذي أحرزته وعرفت كيف تحافظ عليها بإلتزامها إزاء كل القضايا العادلة. كما أن المبادئ التي جاء بها بيان نوفمبر 1954 أجمع العالم على أنها تدخل ضمن نطاق عام لنظالات الشعوب التي لازالت ترزح تحت نيل الاستعمار.
وأشار وزير المجاهدين، إلى أن الشعب الجزائري سيبقى على مر الأجيال وفيا للمبادئ السامية التي قامت عليهال الثورة. وعرفانا بصانعي أصدقاء الثورة الجزائرية ومحافظا على رسالتهم الأبدية.