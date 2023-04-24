وزير المجاهدين يؤدي زيارة إطمئنان للمجاهد العقيد الطاهر زبيري

قام اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة بزيارة منزلية للمجاهد الرمز العقيد الطاهر زبيري للإطمئنان على صحته.

وحسب بيان وزارة المجاهدين قدم العيد ربيڨة التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك للمجاهد العقيد الطاهر زبيري.

ويعتير المجاهد العقيد الطاهر الزبيري رجل الثورة من مواليد بواد كبرية دوار السوابع بلدية ام العضائم بولاية سوق آهراس سنة 1929. انتقل رفقة عائلته للعيش بمدينة الونزة بولاية تبسة حيث اشتغل بالمنجم هناك .

حيث انخرط مبكرا في صفوف الحركة الوطنية وبالضبط في صفوف حركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم المنظمة الخاصة سنة 1947 . وساهم في الإعداد للثورة وكان من الأوائل الذين فجروا الثورة بمنطقة الونزة، خاض عدة معارك من اشهرها معركة جبل أحمد في جانفي 1955. والتي استشهد فيها عدد من أفراد فوجه واسر هو ومجاهدين حيث تم إيداعه سجن الكدية بقسنطينة وهناك إلتقى بالشهيد مصطفى بن بو لعيد و خططا معا للهروب من السجن و الأمر الذي حدث فعلا، بعد عودته إلى صفوف جيش التحرير الوطني.

كما التحق بالقاعدة الشرقية حيث تولى عديد المسؤوليات إلى أن تم تعيينه قائدا للولاية الأولى التاريخية (1960-1962) بعد الاستقلال تولى المجاهد العقيد الطاهر الزبيري عدة مناصب منها:

قائد الناحيةالخامسة (26 ديسمبر 1962 إلى 1963). وكذاقائد الأكاديمية العسكرية لشرشال في 1963 وعوضه الرائد عمار ملاح في منصب. بالإضافة إلى قائد الناحية الخامسة.

عين قائد أركان الجيش من (4 مارس 1964 إلى 1 نوفمبر 1967. وايضا عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير التحرير الوطني المنعقد مؤتمره الاول بعد الاستقلال والثالث بعد الثورة (16 أفريل 1964 إلى 21 أفريل 1964) وعضو في مجلس الثورة في 19 جوان 1965.

وفي سنة 2004 عين عضوا بمجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسي. وفي 25 أكتوبر 2018 تم تقليده بوسام الاستحقاق الوطني برتبة أثير.