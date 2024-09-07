وزير المجاهدين يؤدي واجبه الانتخابي

أدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم السبت، بولاية سطيف، واجبه الانتخابي. في إطار الانتخابات الرئاسية.

وأدى الوزير واجبه الانتخابي بمتوسطة محمد غلوس بعين أزال، ولاية سطيف.

وللإشارة، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المسبقة اليوم السبت إلى غاية الساعة الواحدة زوالاً، 13.11 بالمائة داخل الوطن. في حين بلغت 16.18 بالمائة خارج الوطن. حسب ما أعلن عنه رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي.

وكانت نسبة المشاركة بلغت 4.56 بالمائة على الساعة الـ10صباحاً، عبر مراكز التصويت في مختلف ولايات الوطن. و 14.50 بالمائة بالخارج.