وزير المجاهدين يبحث تطوير التعاون مع إيران

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، صبيحة اليوم الإثنين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد رضا باباني.

وحسب بيان للوزارة، سمح اللقاء للطرفين بإستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. والتي تعود إلى السنوات الأولى من الثورة التحريرية المظفرة رمز التضحيات والصمود والتحدي من أجل استرجاع الحرية والسيادة الوطنية.

كما تباحث الطرفان سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي وآفاق تعزيزها لتبقى لمستوى العلاقات السياسية الجيدة التي تربط البلدين.

وبهذه المناسبة، أكد العيد ربيڨة، مواصلة توسيع مجالات التعاون، خاصة بين الهيئات والمؤسسات المماثلة.

ومن جهته، أعرب السفير الإيراني عن ارتياحه الكبير لمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.

ليختتم اللقاء، بدعوة الطرفان بضرورة تبادل الخبرات بين البلدين، لاسيما في مجال التراث التاريخي والثقافي. ومجال الرعاية الصحية والاجتماعية للمجاهدين وأرامل الشهداء وذوي الحقوق.

وكذا التكفل الصحي بكبار المعطوبين وتجهيزهم بالأعضاء الاصطناعية على مستوى المؤسسات تحت الوصاية.