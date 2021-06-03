وزير المجاهدين يبحث مع السفير الفرنسي سبل تعزيز وترقية العلاقات الثنائية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، صبيحة يوم الخميس، سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر، François GOUYETTE، بطلب منه.

واستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وترقيتها .

هذا وقد أبدى السفير الفرنسي بالجزائر، إهتمامه بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق، للحفاظ على الموروث التاريخي المجيد. كما أعرب عن إرتياحه للخطوات الكبيرة التي قطعها الطرفان لتجاوز العقبات التي قد تعيق مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال فتح ملفات الذاكرة التي هي محل نقاش على أعلى مستوى.

وبعد تقديم وجيز من طرف زيتوني، للمهام والمجهودات التي تبذلها الدولة ومن خلالها وزارة المجاهدين في مجال صون الذاكرة الوطنية وكذا الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية للمجاهدين وذوي الحقوق. أكد الوزير الأهمية التي توليها الدولة من تقدير وإهتمام لهذه الفئة الشريفة، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجال الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بفترة المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطني.

ونوه زيتوني بالإهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية للذاكرة التاريخية والحفاظ عليها وترقيتها. أين أكد في ذات السياق، أن ملف الذاكرة لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى في مجال التعاون بين البلدين.

وفي ختام اللقاء جدد الطرفان أهمية ترجمة الإرادة التي تجمع البلدين ، بما يسمح بتعزيز التعاون الثنائي و الإرتقاء به.