وزير المجاهدين يترأس أشغال لجنة تحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، على اجتماع للجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية.

وحسب بيان للوزارة استُهل الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت ترحماً على روح الشهيد الرمز زيغود يوسف، قائد الولاية الثانية التاريخية، ومهندس هجومات الشمال القسنطيني. تزامناً مع الذكرى السنوية لاستشهاده 23 سبتمبر 1956 /2025.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لإحياء يوم الهجرة المخلد للذكرى الرابعة والستين، لأحداث ومجازر 17 أكتوبر 1961. والذكرى الواحدة والسبعين لعيد الثورة التحريرية المجيدة.

وفي كلمته التوجيهية، أكد الوزير أنّ هاتين المناسبتين تحملان دلالات عميقة ومعاني راسخة تُعزّز الوعي الوطني وتُقوّي التمسك بالثوابت الوطنية. مذكرا بضرورة التنسيق المحكم بين أعضاء اللجنة الممثلين لمختلف القطاعات الوزارية والهيئات لضمان إنجاح هذه المناسبات التاريخية المجيدة.