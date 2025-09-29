وزير المجاهدين يتفقد المركز الوطني لتجهيز معطوبي الثورة التحريرية بالعاصمة

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، صباح اليوم الاثنين، بزيارة تفقد إلى المركز الوطني لتجهيز معطوبي. وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي الحقوق بالدويرة في العاصمة.

كما اطّلع وزير المجاهدين، على مهام المركز في مجال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بمعطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني. لا سيما ما يتعلق بتوفير الدعم والرعاية الشاملة لفائدتهم.

وزار مختلف المصالح والأقسام، حيث تلقى شروحات حول الخدمات الطبية المقدّمة. على غرار العلاج الفيزيائي الطبيعي، وإعادة التأهيل الحركي والوظيفي باستعمال أحدث الأجهزة الطبية. إلى جانب تجهيز المعطوبين بمختلف الوسائل الطبية الضرورية. التي تساعدهم على الحركة وتحسين جودة حياتهم.

وفي السياق ذاته، أشرف الوزير على مراسم تكريم عدد من المجاهدين وذوي الحقوق. إضافة إلى احد ضحايا الألغام، عرفاناً بتضحياتهم الجليلة في سبيل الوطن.