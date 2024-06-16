وزير المجاهدين يتقاسم فرحة العيد مع أطفال وجرحى فلسطينيين تم إجلاؤهم من غزة

تقاسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الأحد، على مستوى مركز الراحة للمجاهدين حمام البيبان ببلدية المنصورة (برج بوعريريج). فرحة أول أيام عيد الأضحى مع أطفال وجرحى فلسطينيين ومرافقيهم الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة. تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الوزير في تصريح للصحافة بالمناسبة “إن حضورنا اليوم العاشر من ذي الحجة. إلى جانب إخواننا الفلسطينيين وعائلاتهم. الذين تم إجلاؤهم وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لنتقاسم معهم أجواء عيد الأضحى، ونعبر لهم أنهم ليسوا في أرض الجزائر فحسب بل هم أيضا في قلوب الجزائريين”.

وأضاف، “إن الرابط بين فلسطين و الجزائر أبدي ويتجسد في الكثير من الأفعال لا الأقوال”. مبرزا بأن “مبادرة رئيس الجمهورية لإجلاء أطفال وجرحى وذويهم.

من قطاع غزة إلى أرض الشهداء تدخل في هذا الإطار، كما تجسدت على أعلى منبر دولي من خلال الكثير. من القرارات التي كانت الجزائر وراء اقتراحها وتم اعتمادها على مستوى هيئة الأمم المتحدة. والتي كانت بمثابة انتصار للدبلوماسية الجزائرية و للقضية الفلسطينية”.