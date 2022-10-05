وزير المجاهدين يحل بليبيا للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ65 لمعركة إيسين

حل صبيحة اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة بالعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في إحياء الذكرى 65 لمعركة ايسين التاريخية.

وكان في استقبال وزير المجاهدين وذوي الحقوق بالمطار الدولي معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس وزير الداخلية المكلف. والحكم الليبى بدر الدين التومي. إلى جانب مسؤولين ساميين بالدولة وسفير الجزائر بليبيا سليمان شنين.

وفي مستهل الزيارة قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق رفقة وزير الداخلية الليبي بغرس شجرة سميت “ايسين”. في ميدان الجزائر تخليدا للذكرى الخامسة والستون لمعركة ايسين.