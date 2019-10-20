وزير المجاهدين يدشن مجمع مدرسي بميلة

قام وزير المجاهدين الطيب زيتوني، اليوم الأحد، بزيارة عمل وتفقد لولاية ميلة.

واستهل الوزير زيارته من بلدية ميلة، بإعطائه إشارة انطلاق القافلة الشبانية المتجهة لزيارة كاف الزوابق ببلدية عين البيضاء احريش.

كما تفضل الوزير زيتوني بتدشين مجمع مدرسي بالقنازع وتسميته باسم الشهيد خلف الله عمار.

وببلدية القرارم قوقة، عاين الوزير مقبرة الشهداء بعد ترميمها، وزار مركز التعذيب إبان الإستعمار بداخل المدرسة الابتدائية قراني عبد الكريم.

أما ببلدية عين البيضاء احريش، فكان للوزير زيارة للمعلم التذكاري لمكان القتل الجماعي الذي كانت تنفذه قوات الاستعمار بمنطقة الزوابق.

لتختتم الزيارة ببلدية ميلة، حيث حضر لندوة تاريخية بمتحف المجاهد بن طبال سليمان تحت عنوان مساهمة ميلة أثناء الثورة التحريرية1954/1962.

وتم إمضاء اتفاقية تعاون في مجال التاريخ الوطني بين مديرية المجاهدين ومديرية السياحة والصناعة التقليدية، وتكريم بعض أفراد الأسرة الثورية.