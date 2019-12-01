وزير المجاهدين يدعو البرلمان لإعادة فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي

دعا وزير المجاهدين الطيب زيتوني، البرلماني الجزائري بغرفتيه، إلى إعادة بعث مشروع تجريم الاستعمار الفرنسي.

وقال وزير المجاهدين، على هامش زيارته لولاية غرداية، إنه “يبعث بنداء للمجلس الشعبي الوطني ولمجلس الأمة لفتح ملف تجريم الاستعمار من جديد”.

واستعمل الوزير زيتوني في حديثه عن العلاقات مع فرنسا، كلمات “ثقيلة” ولهجة شديدة، حيث راح يصف فرنسا بالاستدمارية التي تدعي أنها بلد الديمقراطية وحقوق الانسان.

وفي هذا الإطار، قال وزير المجاهدين إنه “حان الوقت لفتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي”، قبل أن يخص بالذكر رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، الذي قال عنه إنه كان رفيق درب الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد.