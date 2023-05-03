وزير المجاهدين يزور المجاهدة “جميلة بوحيرد” رمز التضحية والصمود

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة امس بزيارة تفقدية للمناضلة أيقونة الثورة التحريرية، المجاهدة “جميلة بوحيرد”، رمز التضحية والصمود.

وحسب بيان الوزارة وزير المجاهدين إطمأن على المجاهدة “جميلة بوحيرد”، وذلك بحضور رفيقة لأيقونة الثورة، المجاهدة جميلة بوباشة، هما إثنتين ممن كتبن تاريخهن وتاريخ الجزائر بأحرف من دم ودموع وجهاد وصبر وتحدي.

وخلال اللقاء استعادتا ذكريات النضال والكفاح والإعتقال، السجن والصمود وفرحة الاستقلال. مؤكدة كل منهما على ضرورة الحفاظ على أمانة الشهداء.

وفي ختام الزيارة قام العيد ربيقة بتكريم رمزي للمجاهدة جميلة بوحيرد، مشيرا بأن العناية بمجاهداتنا و مجاهدينا وبأرامل الشهداء، تأتي من واجب الوفاء لقيم نوفمبر الخالدة ولرسالة من صنعوا مجد الجزائر وعزتها.