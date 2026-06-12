وزير المجاهدين يزور جميلة بوحيرد ورابح زيراري

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، أمس الخميس، بزيارة إلى كل من المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد والمجاهد رابح زيراري المدعو “الرائد عز الدين”، بمقر سكنيهما بالجزائر العاصمة، وذلك للاطمئنان على أوضاعهما الصحية وأحوالهما الاجتماعية.

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، تندرج هذه الزيارة في إطار العناية الخاصة التي يوليها قطاع المجاهدين وذوي الحقوق للمجاهدات والمجاهدين. والحرص الدائم على متابعة أوضاعهم والوقوف على انشغالاتهم. وفاء لما قدموه من تضحيات جسام في سبيل تحرير الوطن واسترجاع سيادته الوطنية.

وخلال الزيارتين، عبر الوزير عن بالغ اعتزازه وامتنانه لما قدمه رموز الثورة التحريرية من مآثر خالدة وتضحيات عظيمة في سبيل استقلال الجزائر.

مؤكدا أن الدولة الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تواصل إيلاء عناية خاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق. عرفانا بمكانتهم ودورهم التاريخي في صناعة أمجاد الأمة.

كما كانت المناسبة فرصة لاستحضار صفحات مشرقة من تاريخ الثورة التحريرية المجيدة. والوقوف عند المسار النضالي الحافل لكل من المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد. والمجاهد رابح زيراري المدعو “الرائد عز الدين”. اللذين يعدان من أبرز رموز الكفاح الوطني ورصيداً حياً من ذاكرة الجزائر المجيدة.

وفي ختام الزيارة، جدد الوزير حرص القطاع على مواصلة مرافقة المجاهدين والمجاهدات والتكفل بانشغالاتهم.

ومن جهتهما، عبرت المجاهدة الرمز جميلة بوحيرد والمجاهد رابح زيراري المدعو “الرائد عز الدين”. عن بالغ شكرهما وامتنانهما لوزير المجاهدين وذوي الحقوق على هذه الزيارة الكريمة والالتفاتة الطيبة. التي تعكس حرص السلطات العمومية على التواصل الدائم مع أفراد الأسرة الثورية والاطمئنان على أوضاعهم.