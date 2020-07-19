وزير المجاهدين يستقبل السفيرة الجديدة لجمهورية تركيا بالجزائر

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، اليوم الأحد، سعادة السفيرة الجديدة لجمهورية تركيا، مهينور أوزديمور.

وحسب بيان الوزارة، فإن السفيرة أدت زيارة مجاملة إلى الوزير الطيب زيتوني بمقر وزارة المجاهدين.

وأوضح البيان، أن الطرفان تطرقا خلال هذا القاء إلى العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين و الشعبين الشقيقين.

هذا وأكد الطرفان على ضرورة تعميق و تطوير علاقات التعاون بإستغلال مستوى العلاقات التاريخية بين البلدين، لتشمل الميادين المتصلة بالحفاظ على الذاكرة التاريخية،

بالنظر لما توليه الدولة الجزائرية من إهتمام لموروثنا التاريخي، من خلال برنامج عمل مكثف و واعد،لا سيما ما تعلق منه بمرحلة المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة التحرير الوطني، وكذا تخليد مآثر الرموز الأحداث التاريخية، صونها و المحافظة عليها.