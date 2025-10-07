وزير المجاهدين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني، حي عبد النبي. مرفوقا بعدد من أعضاء الجمعية, وفق ما افاد به بيان للوزارة.

وثمن تاشريفيت خلال اللقاء “الدور الهام الذي تضطلع به الجمعية في رعاية مصالح معطوبي حرب التحرير الوطني. وحرصها على الحفاظ على مكتسبات هذه الفئة التي قدمت أغلى ما تملك في سبيل استقلال الوطن وكرامته”, يضيف المصدر.

كما أكد بالمناسبة أن المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني. وملحقاته عبر الوطن “يبقى تحت تصرف المجاهدين, لتقديم كل أشكال الدعم والرعاية اللازمة لهم. بما يضمن التكفل الأمثل بهذه الفئة المجاهدة عرفانا لتضحياتها وتقديرا لمكانتها في ذاكرة الوطن”.

ومن جهته, جدد عبد النبي تهانيه الخالصة لوزير المجاهدين بمناسبة تعيينه على رأس قطاع المجاهدين وذوي الحقوق. متمنيا له التوفيق في مهامه النبيلة, كما خلص إليه البيان.