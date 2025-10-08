وزير المجاهدين يستقبل رئيس جمعية “المالغ” دحو ولد قابلية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بمقر الوزارة، رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة “المالغ”، الوزير الأسبق دحو ولد قابلية، رفقة عدد من أعضاء المكتب الوطني.

وثمّن الوزير المكانة التاريخية المرموقة التي تميزت بها وزارة التسليح والإتصالات العامة خلال الثورة التحريرية المجيدة. ودورها المحوري في دعم الكفاح المسلح، لاسيما من خلال العمل الإتصالي والإعلامي الذي تبنّاه قادة الثورة. وفي مقدمتهم العقيد عبد الحفيظ بوصوف، الذي أولى أهمية كبرى لبث ونشر المعلومات المتعلقة بالثورة وفضح جرائم الإستعمار أمام الرأي العام الوطني والدولي.

من جهته، جدّد دحو ولد قابلية، باسم أعضاء الجمعية، تهانيه الخالصة للوزير على الثقة التي حظي بها من لدن رئيس الجمهورية. متمنيًا له التوفيق والسداد في مهامه النبيلة، ومؤكدا استعداد الجمعية الدائم للمساهمة في صون الذاكرة الوطنية ونقل رسالة نوفمبر للأجيال الصاعدة.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على الأهمية البالغة لدور جمعية قدماء وزارة التسليح والإتصالات العامة في الحفاظ على الذاكرة الوطنية. وتوثيق مسار الثورة التحريرية بكل أبعادها السياسية والعسكرية والاتصالية. باعتبارها من الشواهد الحية على عبقرية الثورة الجزائرية وتنظيمها المحكم الذي قاد إلى استرجاع السيادة الوطنية.