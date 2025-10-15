وزير المجاهدين يستقبل رئيس جمعية فدرالية جبهة التحرير بفرنسا

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، بن يونس محند آكلي.

وذلك عشية الاحتفالات الرسمية المخلّدة ليوم الهجرة.

وحسب بيان الوزارة، شكّل اللقاء مناسبةً للتأكيد على الدور التاريخي والوطني البارز الذي اضطلعت به فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا التي مثّلت بحق نموذجًا للنضال الصادق والوفاء للوطن الأم.

إذ ساهم مناضلوها في نقل الكفاح المسلح إلى الأراضي الفرنسية، وتعبئة الجالية الجزائرية في المهجر لدعم الثورة التحريرية بكل الوسائل، النفسية والمادية.

ونوّه الوزير بالمجهودات التي تبذلها الجمعية اليوم في صون ذاكرة مناضلي الفدرالية. وإبراز تضحياتهم للأجيال الصاعدة، حفاظًا على مكانتهم في التاريخ الوطني المجيد.