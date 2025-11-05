وزير المجاهدين يستقبل رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، بمقر الوزارة، ميلودي علي، رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية.

وخصّص اللقاء لعرض جملة من النشاطات التاريخية والعلمية التي تقوم بها المؤسسة في سبيل صون الذاكرة الوطنية. وتوثيق مسار الثورة التحريرية المجيدة. لاسيما من خلال الاعتماد على الشهادات الحية للمجاهدين وكل من عايشوا أحداث الثورة.

كما تم التطرق إلى الإصدارات التاريخية التي تعكف المؤسسة على إعدادها. والتي تهدف إلى حفظ الرواية الوطنية ونقلها للأجيال القادمة وفق مقاربة علمية دقيقة وموثقة.

من جهته، ثمّن الوزير هذه الجهود الوطنية القيّمة، مؤكّدًا أنّ مثل هذه المبادرات تندرج في صميم استراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في حفظ الذاكرة الوطنية. وتُسهم في تعزيز البحث التاريخي وترسيخ القيم النوفمبرية لدى الأجيال.

