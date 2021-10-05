وزير المجاهدين يستقبل رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية. العقيد يوسف الخطيب المدعو سي حسان. قائد الولاية الرابعة.

وحسب بيان الوزارة، فقد أكد الوزير على تضافر الجهود لبلوغ الهدف المشترك وهو المحافظة على الذاكرة الوطنية وضمان نقلها للأجيال الصاعدة. بما تحمله من معاني راقية وقيم وبمبادئ سامية. و هي المهمة التي تضطلع بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية. إضافة إلى دورها في مرافقة المؤرخين والباحثين والجامعيين لوضع أسسٍ لمدرسة جزائرية للتاريخ.

من جهته، نوه العقيد سي حسان بدور وزارة المجاهدين وذوي الحقوق التي كانت وستبقى الحصن المنيع ضد أي تشكيك أو تضليل في تاريخ الجزائر النضالي. وذكر أن الثورة الجزائرية ثورة شعبية جاءت ردا على طغيان وجرائم الاحتلال الفرنسي ورفع المعاناة عن الشعب الجزائري.

وختم الوزير لقائه بشكر المجاهد الرمز يوسف الخطيب، قائد الولاية الرابعة التاريخية، على الزيارة. مؤكدا أنه آن الأوان أن ترافق مسار التجديد الوطني من خلال رؤية هادفة للحفاظ على ارثنا التارخي الجماعي للجزائريين اولا ونقله للشباب والناشئة بما يؤدي للذاكرة حقها. وهي الأمانة التي يجب أن ننقلها من جيل إلى جيل.

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