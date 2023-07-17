وزير المجاهدين يستقبل سفير  فيتنام  بالجزائر

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، زوال اليوم، بمقر الوزارة، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر تران كوك.

وحسب بيان الوزارة، فلقد ذكر الوزير الترابط الوثيق لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية المتميزة بين الجزائر وفيتنام.

والتي تعود إلى مسار الكفاح المشترك للبلدين من أجل استرجاع سيادتهما، مشيرا إلى أن هذه العلاقات، ميزها الدعم المتبادل للشعبين الصديقين في النضال من أجل الحرية لتتواصل لاحقا في مسيرة تنميتهما في مرحلة ما بعد الاستقلال.

من جانبه، أكد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية ، على قوة العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين ، مشيدا بالتطور المتنامي لعلاقات التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وفي ختام اللقاء جدد الطرفان مواصلة التنسيق وتوحيد الجهود والاستفادة من خبرة البلدين في عديد المجالات ذات الصلة بمجال التراث التاريخي والثقافي.