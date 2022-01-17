وزير المجاهدين يستقبل سفير مصر

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر. مختار جميل توفيق وريدة، في زيارة مجاملة وذلك بطلب منه.

اللقاء سمح للطرفين بالتطرق إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين. وفي هذا الإطار عَرَّج السفير المصري على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين، خلال الثورة التحريرية المظفرة.

من جهته، تطرّق وزير المجاهدين، إلى الدعم الذي قدمته جمهورية مصر العربية الشقيقة حكومة وشعبا للقضية الجزائرية العادلة.

وذكر بمواقف شخصيات مصرية وازنة ودعمها لثورة التحريرية المجيدة. إلى جانب احتضان مصر لعديد التظاهرات والفعاليات لمساندة الثورة التحريرية الجزائرية والتعريف بها في المحافل الدولية.

هذا، وقد تطرق الطرفان إلى إمكانية تبادل التجارب والخبرات والتعاون ذات الاهتمام المشترك. لاسيما ما تعلق منها بالوثائق التاريخية وحفظها وتسيير المؤسسات المتحفية والإنتاج السمعي البصري التاريخي. من خلال اتفاقيات تعاون بين مؤسسات تحت وصاية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ومثيلتها بدولة جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اللقاء تمّ التأكيد على ضرورة التشاور والتنسيق والتعاون لتوطيد الروابط التاريخية والأخوية. والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادة وشعب الدولتين الشقيقتين.

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