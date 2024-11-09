وزير المجاهدين يستقبل وفدا عن المنظمة الكشفية العربية

إستقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق, العيد ربيقة, مساء اليوم, وفدا عن المنظمة الكشفية العربية, يقوده أمينها العام, هاني عبد الوهاب محمد عبد المنعم.

وأكد هاني عبد الوهاب محمد عبد المنعم في تصريح للصحافة, أن الزيارة التي يقوم بها وفد المنظمة الى الجزائر تندرج في إطار “التحضير للملتقى الكشفي العربي السادس الذي, ستحتضنه الجزائر شهر ديسمبر القادم”.

وجرى اللقاء بحضور القائد العام للكشافة الاسلامية الجزائرية, عبد الرحمن حمزاوي .

وخلال اللقاء تم عرض شريط وثائقي حول السيرة النضالية لمؤسس الكشافة الاسلامية الجزائرية, الشهيد محمد بوراس و آخر حول دور هذه المنظمة في إذكاء ونشر الوعي بين الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية.

وبهذه المناسية كرم وزير المجاهدين و ذوي الحقوق أعضاء من وفد المنظمة الكشفية العربية.