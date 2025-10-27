وزير المجاهدين يستقبل وفدًا عن الحزب الاشتراكي الفيتنامي

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، مساء اليوم، بمقر الوزارة، وفدًا عن الحزب الاشتراكي الفيتنامي برئاسة الدكتور نقيوان نقوك ها (Nguyen Ngoc Ha)، نائب رئيس تحرير مجلة الاشتراكي التابعة للحزب، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر مرفوقا بسفير جمهورية فيتنام الاشتراكية بالجزائر.

وقدّم الوزير عرضًا شاملًا حول مهام وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، لا سيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،. وبجهود الحفاظ على الذاكرة الوطنية وصونها، باعتبارها جسرًا يربط بين الأجيال لتبليغ رسالة نوفمبر الخالدة.

من جهته، عبّر الدكتور نقيوان نقوك ها، عن تقديره العميق لكلمات الوزير، وعن إعجابه الكبير بالثورة الجزائرية التي تعدّ نموذجًا ملهمًا في مسيرة التحرر الإفريقية والعالمية. مؤكّدًا أنّ الشعب الفيتنامي يعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ويفخر بمواقف الجزائر الثابتة على الساحة الدولية.