وزير المجاهدين يشارك في فعاليات القمة العالمية للإعاقة 2025

بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة. في فعاليات القمة العالمية للإعاقة 2025 المنعقدة ببرلين يومي 02 و03 أفريل 2025. برئاسة مشتركة لجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة الأردنية الهاشمية والتحالف الدولي للإعاقة “IDA”.

وقدّم وزير المجاهدين خلال مداخلته، التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة. وأكّد على التقدم الكبير الذي أحرزته الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نحو بناء مجتمع شامل يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات. كما يعزز مشاركتهم الكاملة في المجتمع للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وسلّط الوزير الضوء على تطوير إستراتيجية وطنية حول الإعاقة من قبل قطاع التضامن الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة. المكونة من القطاعات الوزارية والهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية وممثلي منظمات أصحاب العمل والأساتذة الباحثين. والجمعيات وممثلي أولياء الأطفال المعاقين بحلول عام 2027.

بالإضافة كذلك إلى دعم مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة الموضوعة تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة. بمستخدمين مهنيين متخصصين، وتعزيز وتحسين أنظمة التكوين المهني من خلال العمل على تسهيل الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة. عبر فتح تخصصات جديدة مكيّفة ومتنوعة في شبكة مؤسسات التكوين المهني على المستوى الوطني. مع التركيز على المهارات التي تؤدي إلى وظائف تتكيف مع سوق العمل.

وقدّمت الجزائر إلتزاماتها في القمة العالمية للإعاقة 2025، إلى جانب كل من المملكة المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية. أستراليا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، منظمة (CBM Global Disability Inclusion). بالإضافة كذلك إلى بنك التنمية للبلدان الأمريكية، منظمة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” (Education Cannot Wait)، مؤسسة (Zero Project).

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