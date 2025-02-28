وزير المجاهدين يشارك في مراسم تأبين الرئيس الأسبق لناميبيا

شارك وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الجمعة، في مراسم تأبين صديق الجزائر الرئيس الأسبق لجمهورية ناميبيا الراحل سام شافيشونا نوجوما، بالعاصمة الناميبية ويندهوك.

وحسب بيان للوزارة، شارك ربيقة، في مراسم التأبين، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأشرف على مراسم التأبين، رئيس جمهورية ناميبيا، نانغولو مبيمبا، بحضور العديد من قادة الدول والحكومات وشخصيات افريقية.

وحضر هذه المراسم، إلى جانب الوزير، سفير الجزائر لدى جمهورية ناميبيا، عبد الكريم ضياف.