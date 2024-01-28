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وزير المجاهدين يشرف على إحياء الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام بوهران

بقلم عايدة.ع
وزير المجاهدين يشرف على إحياء الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام بوهران
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 يشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد، على الإفتتاح الرسمي للندوة التاريخية الوطنية، لاحياء الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام التاريخي  28 جانفي – 04 فيفري 2024/1957 .

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، يأتي تنظيم هذه الندوة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

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