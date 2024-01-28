وزير المجاهدين يشرف على إحياء الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام بوهران

يشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الأحد، على الإفتتاح الرسمي للندوة التاريخية الوطنية، لاحياء الذكرى 67 لإضراب الثمانية أيام التاريخي 28 جانفي – 04 فيفري 2024/1957 .

وحسب بيان لوزارة المجاهدين، يأتي تنظيم هذه الندوة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين. والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

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