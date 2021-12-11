وزير المجاهدين يشرف على إعادة دفن رفات شهيدين بالنعامة

أشرف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة اليوم السبت على مراسم إعادة دفن رفات الشهيدين زحزوح قدور، و غلاب قدور.

وفي بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير خلال الذكرى الـ61 لمظاهرات الشعب 11ديسمبر، على مراسم اعادة الدفن رفقة والي ولاية النعامة، السلطات المحلية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية.

ويأتي هذا ضمن الحملة الوطنية لإعادة دفن شهداء الثورة التحريرية وذلك بمقبرة الشهداء لبلدية النعامة، إلى جانب تكريم عائلة الشهيدين.

بالمقابل سيشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ61 لمظاهرات الشعب 11 ديسمبر 2021.

وهذا تحت شعار عزيمة شعب وعزة وطن والملتقى الوطني حول رمز المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي الشيخ بوعمامة تحت شعار نضال من رحم المقاومة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

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