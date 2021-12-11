وزير المجاهدين يشرف على إعادة دفن رفات شهيدين بالنعامة
أشرف وزير المجاهدين و ذوي الحقوق العيد ربيقة اليوم السبت على مراسم إعادة دفن رفات الشهيدين زحزوح قدور، و غلاب قدور.
وفي بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير خلال الذكرى الـ61 لمظاهرات الشعب 11ديسمبر، على مراسم اعادة الدفن رفقة والي ولاية النعامة، السلطات المحلية والعسكرية وممثلي الأسرة الثورية.
ويأتي هذا ضمن الحملة الوطنية لإعادة دفن شهداء الثورة التحريرية وذلك بمقبرة الشهداء لبلدية النعامة، إلى جانب تكريم عائلة الشهيدين.
بالمقابل سيشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق على الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى الـ61 لمظاهرات الشعب 11 ديسمبر 2021.
وهذا تحت شعار عزيمة شعب وعزة وطن والملتقى الوطني حول رمز المقاومة الشعبية بالجنوب الغربي الشيخ بوعمامة تحت شعار نضال من رحم المقاومة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.
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وزير المجاهدين يقدم تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد الحاج زيان أمحمدي
وزير المجاهدين يقدم تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد الحاج زيان أمحمدي
كما قدّم، وزير المجاهدين، وذوي الحقوق، السبت الماضي تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد الحاج زيان امحمدي. كما جاء بالتعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ ارتقاء روح الفقيد المجاهد الحاج زيان امحمدي إلى جوار ربه،عليه رحمة الله.”
وتابع وزير المجاهدين “نفقد في سي زيان المجاهد الفذ والرجل الشهم صاحب الفضل والجود وأحد أعيان عرش أولاد نايل الكرام”.
كما أضاف “الذي إن جالسته تستحضر معه تلك البطولات المجيدة لجنود جيش التحرير الوطني وملاحمهم الخالدة”. “التي لقنوا فيها المستدمر الهزائم تلو الهزائم حتى تحقق النصر المبين”.
وأضاف وزير المجاهدين “بهذا المصاب الجلل لا يسعني،إلا أن أتقدم لعائلته الكريمة وذويه وكل رفاقه بالكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة”.
كما تابع “راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيين والصديقين”.
وقال وزير المجاهدين “الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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