وزير المجاهدين يشرف على احتفالات الذكرى الـ 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

بقلم أمينة داودي
وزير المجاهدين يشرف على احتفالات الذكرى الـ 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960
حلّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، ليلة أمس بولاية تيميمون للإشراف على فعاليات الاحتفالات المخلّدة للذكرى الـ65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، وذلك يوم الخميس 11 ديسمبر 2025.

وكان الوزير مرفوقا بكل من الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، حمزة العوفي. والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، خليفة سماتي.

ولدى وصول الوفد الوزاري إلى مطار “قورارة - تيميمون”، كان في استقبالهم سونة بن عمر، والي ولاية تيميمون. بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، إلى جانب أعضاء اللجنة الأمنية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، وممثّلي الأسرة الثورية. كما سيشرف الوزير على جملة من النشاطات المبرمجة بالمناسبة.

