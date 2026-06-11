وزير المجاهدين يشرف على تنصيب مدير مركزي للحماية الإجتماعية ومفتشة مركزية

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، صباح اليوم الخميس، على مراسم تنصيب حسين زيرق مديراً مركزياً للحماية الاجتماعية. و حبيبة بوطرفة مفتشة مركزية بالوزارة، وذلك بحضور الإطارات المركزية للقطاع.

وخلال هذه المناسبة، هنأ وزير المجاهدين، المسؤولين الجديدين على الثقة التي وُضعت فيهما، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهما. بما يخدم مصالح القطاع ويعزز الجهود الرامية إلى التكفل الأمثل بالمجاهدين وذوي الحقوق.

كما أسدى الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات الرامية إلى الرفع من مستوى الأداء الإداري، وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية والمحلية. وتكريس مبادئ النجاعة والشفافية في تسيير الملفات ذات الصلة باختصاصات القطاع.

وأكد تاشريفت، على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة لتحسين آليات الحماية الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق، وضمان التكفل الأمثل بانشغالاتهم. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز الرعاية الموجهة للأسرة الثورية وصون مكتسباتها.

كما دعا إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام، والعمل الجماعي من أجل تجسيد برامج القطاع وأهدافه، لاسيما ما تعلق منها بحفظ الذاكرة الوطنية. وترقية الخدمات المقدمة للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بأداء المرفق العمومي بما يستجيب لتطلعات هذه الفئة.

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