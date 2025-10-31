وزير المجاهدين يشرف على رفع العلم الوطني بمناسبة الذكرى الـ 71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت على فعاليات الحفل التكريمي المقام على شرف المجاهدين بالمتحف الوطني للمجاهد بمقام الشهيد.

وجرت مراسم رفع العلم الوطني من مقام الشهيد بالعاصمة بحضور الاسرة الثورية وأعضاء من الحكومة وممثلي الهيئات الرسمية احياءاً للذكرى الـ 71 لعيد الثورة التحريرية المجيدة.

وبالمناسبة أكد الوزير أنه”كان الفضل في اندلاع الثورة التحريرية المبارك لكوكبة من الرجال الشرفاء ضد محتل دينه الابادة الجماعية والتفقير الممنهج”.

وأضاف عبد المالك تاشريفت “أن مسؤوليتنا اليوم أن نورث الأجيال المستقبلية رسالة نوفمبر و نستنهض في شبابنا روحها المتقدة”.

وعلى هامش الحفل التكريمي المقام على شرف المجاهدين قال الوزير أن ” شباب اليوم أبناء الجزائر الحرة الأبية مدعوون للاستلهام من قيم نوفمبر النبيلة”.

وإختتم تاشريفت بأن” رئيس الجمهورية أولى اهتماما بالغا للشباب فهو السند القوي لبناء جزائر منتصرة مؤمنا بأنهم الامتداد الطبيعي لجيل نوفمبر”.

هذا وقد تم إطلاق 71 طلقة مدفعية احتفالا بالذكرى الـ 71 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة والمصادف لأول نوفمبر من كل سنة .

وشهدت مدن وشوارع الجزائر خروج عدد هائل من العائلات الجزائرية بهذه المناسبة حيث صنعوا أجواء مميزة.

كما تابع الآلاف من العائلات عبر الواجهة البحرية للعاصمة عملية إطلاق 71 طلقة مدفية .