وزير المجاهدين يشيد بالمسيرة النضالية للشهيد ديدوش مراد

أشاد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بالمسيرة النضالية للشهيد الرمز ديدوش مراد.

ووصف زيتوني، الشهيد ديدوش مراد، بقطب النضال الذي قدم تضحيات جسام في سبيل الحرية.

وذكر بدوره في التخطيط للثورة التحريرية، حيث كان من ضمن مجموعة 22 التاريخية.

وكان ضمن الستة، الذين أعدوا العدة لتفجير شرارة ثورة الفاتح من نوفمبر، وهو القائد الأول للمنطقة التاريخية الثانية، الشمال القسنطيني.

كما عرج الوزير على دور الشهيد في الكشافة الإسلامية الجزائرية، وتاريخ الحركة الوطنية والمنظمة الخاصة.

وذكر في المقام، بالوصف الذي قدمه رئيس الجمهورية، في حق مسيرة الشهيد، حيث نعته بالفتى الخارق الصفات.

وقد أشرف، اليوم السبت، على افتتاح ندوة احتضنها متحف المجاهد، بمناسبة إحياء الذكرى 64 لاستشهاد البطل ديدوش مراد.