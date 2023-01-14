قناة النهار وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد بقلم قناة النهار نشر في 14 جانفي 2023 - 16:14 بلوزداد شارك غرِّد أرسل 47 0 وزير المجاهدين يضع إكليلا من الزهور على قبر الراحل محمد بلوزداد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/7lQsH اقرأ أيضا "حكيم: "في صغري كنت سريع الذكاء واجيب عن اسئلة الإمتحان قبل إتمام الاستاذ كتابتها قناة النهار 04 جانفي بين الإبتزاز.. التشهير والإحتيال..الجـ ـريمة الإلكترونية تتفاقم بالجزائر قناة النهار 29 ديسمبر سنة 2022: مواصلة الإصلاح التشريعي والمؤسساتي .. وأحزاب مع موعد لتجديد القيادات قناة النهار 31 ديسمبر أمطار وثلوج على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 03 جانفي وزير التربية : ملف إدماج الأساتذة المتعاقدين مغلق و الجميع يزاول عمله قناة النهار 02 جانفي فاسألوا : حق الطريق قناة النهار 12 جانفي وزير التجارة : الكثير من الدول يصلها "تمرنا" بغير العلامة الجزائرية قناة النهار 27 ديسمبر شاهد.. دعاء مؤثر من الإمام وبكاء المصلين طلبا للغيث بالوادي قناة النهار 30 ديسمبر نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير قناة النهار 24 ديسمبر طالع هابط: بعد بث تسرب المياه يبوغزول في المدية.. النوي يوضح قناة النهار 27 ديسمبر