وزير المجاهدين يضع اكليل من الزهور بالنصب التذكاري المخلّد لشهداء  17 أكتوبر 1961

أشرف صباح اليوم الخميس، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر، عبد النور رابحي، على رفع العلم الوطني. تلاها وضع إكليل من الزهور و قراءة فاتحة الكتاب بالنصب التذكاري المخلّد لشهداء مجزرة نهر السين - 17 أكتوبر 1961.

وحضر رفقة وزير المجاهدين، الأسرة الثورية والسلطات المدنية والعسكرية للولاية، في جوٍّ مهيبٍ يملؤه الوفاء والاعتزاز بتضحيات أبناء الجالية الجزائرية. الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن، و فضحوا بدمائهم جرائم الاستعمار على الأراضي الفرنسية.

و تأتي هذه المناسبة الوطنية تخليدًا لإحدى ملاحم النضال الوطني في المهجر. و تأكيدًا على أن ذاكرة الشهداء ستظل خالدة في وجدان الأمة الجزائرية، مصدر إلهامٍ للأجيال المتعاقبة.

