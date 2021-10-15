إبن الشهيد بن بولعيد في ذمة الله.. والوزير يعزي عائلته

توفي صبيحة اليوم الجمعة نجل الشهيد البطل مصطفى بن بولعيد، “عبد الحي بن بولعيد” بعد صراع طويل مع المرض.

وقدّم، وزير المجاهدين، العيد ربيقة اليوم الجمعة، تعازيه، لعائلة الشهيد مصطفى بن بلعيد على إثر وفاة نجله عبد الحي.

وجاء في تعزية الوزير:” بكثير من الأسى وعميق التأثر بلغني نبأ ما قضى به الله في وفاة أحد أبناء الشهيد الرمز مصطفى بن بولعيد بعد صراع طويل مع المرض”.. “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن أتقدم إلى العائلة الكريمة،. وذويه وكل رفاقه بخالص التعزية وأصدق المواساة”.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp