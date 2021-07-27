وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهدة مريم بلميهوب زرداني

قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه الخالصة لأسرة المجاهدة مريم بلميهوب التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.

وجاء في رسالة التعزية التي نشرتها وزارة المجاهدين:” بألم وأسى يعز معهما الصبر، وبروح مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقيت نبأ الفاجعة التي حلّت بأسرتكم الكريمة، على إثر أنتقال المغفور لها المجاهدة الفقيدة بلميهوب مريم، زوجة زرداني إلى رحمة الله حيث الخلد الذي ليس وراءه فناء، وحيث النعيم الذي لايخالطه كدر.”

وأضاف”: أمام هذا المصاب الجلل لا أملك إلا أن أتقدم أليكم بأخلص التعازي وأصدق المواساة، في مصابكم الجلل، سائلا المولى عزوجل أن يغمر الفقيدة بألطاف غفرانه ورحمته التي وسعت كل شيئ وأن يدخلها جنة الخلد والرضوان رفقة النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا”.