وزير المجاهدين يعزي في وفاة ابنة المقاوم الشيخ أمود بن مختار

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الإثنين، تعازيه الخالصة في وفاة ابنة زعيم مقاومة التوارق الشيخ أمود بن مختار.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، قال ربيقة:”ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ ارتقاء روح الفقيدة إيمنان رحمة ابنة زعيم المقاومة الشعبية بصحرائنا الكبرى الشيخ آمود بن المختار عن عمر ناهز ال 96 سنة، رحمة الله عليها واسكنها فسيح جنانه.”

وأضاف وزير المجاهدين:”و على اثر هذا المصاب الجلل لايسعني إلا أن اتقدم بأخلص التعازي و أصدق المواساة الى اسرة الفقيدة راجيا من المولى العلي القدير أن يتغمدتها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهمنا و أهلها جميل الصبر والسلوان والسكينة والطمأنينة.”

وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد سي أحمد التابلاطي

توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”.بعد مسار ثوري حافل.

وفي هذا السياق قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، تعازيه في وفاة المجاهد

ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي.

وجاء رسالة التعزية: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”.

وأضاف: “فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات

والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”.

وتابع: “وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة.”

راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه. ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

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