وزير المجاهدين يعزي في وفاة ابنة شاعر الثورة مفدي زكرياء

انتقلت إلى رحمة الله، الحاجة الشيخ عائشة استقلال، ابنة شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء. وأرملة الشهيد ابراهيم تيرشين.

وقدم من جهته، وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه لعائلة الفقيدة الحاجة الشيخ عائشة استقلال، راجيا المولى أن يتغدمها بواسع رحمته.

وجاء في رسالة تعزية وزير المجاهدين “بقلوب خاشعة ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة “الحاجة الشيخ عائشة استقلال”. ابنة شاعر الثورة الجزائرية “مفدي زكريا”. وأرملة الشهيد الرمز “الدكتور إبراهيم تيرشين”، أفاض الله على أرواحهم الطاهرة رحمة ومغفرة وثوابا.

وأمام هذا المصاب الجلل، أتقدم إلى عائلتها الكريمة، بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة متضرعا للمولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعميم رضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر ووافر السلوان.

“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.