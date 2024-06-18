وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد الحاج كبير مختار

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة إلى عائلة المجاهد الراحل عضو جيش التحرير الوطني الحاج كبير مختار.

وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق ببالغ الحزن والأسى في نص التعزية” تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني. الحاج “كبير مختار” من ولاية برج باجي مختار ، تغمده الله برحمته الواسعة”

وأضاف الوزير “لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلاّ أن أتقدم إلى عائلته الكريمة. ورفاقه في الجهاد وكل أهلنا في ولاية برج باجي مختار بأخلص التعازي. داعيا الله أن يتغمده في هذه الايام المباركات برحمته الواسعة. ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.