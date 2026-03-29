وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد اليامين زروال

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك تاشريفت، تعازيه لعائلة الفقيد رئيس الجمهورية الأسبق، المجاهد اليامين زروال.

كما جاء في برقية التعازي “بقلوب يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، وبمشاعر ينتابها الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد ورئيس الجمهورية الأسبق اليامين زروال تغمده الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته”.

وبوفاة هذا الرمز الوطني، تفقد الجزائر مجاهدا فذا ورجل دولة مخلصا، تحمّل المسؤولية بأمانة ونزاهة في مرحلة دقيقة من تاريخنا. وسيبقى موروثه الوطني، المجبول بالتضحية والتواضع ومحمود الخصال، منارة للأجيال. كما كان شاهدا على مسيرة حافلة بالعطاء في سبيل رفعة الوطن وسيادته.

كما إذ نودّع اليوم قامة وطنية شامخة، فإننا نستحضر بكل إجلال مسيرته ومواقفه التي اتسمت بالحكمة والتبصّر. فإنني اتوجه، أصالة عن نفسي، وباسم الأسرة الثورية وكافة إطارات ومنتسبي قطاع المجاهدين وذوي الحقوق. إلى عائلة المرحوم وأسرته الكريمة، بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. سائلا الله عزّ وجل أن يربط على قلوب أهله وذويه بالصبر، وأن يلهمهم جميل السلوان وحسن العزاء. متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمّد فقيد الجزائر بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. وأن يجزيه عن خدمة الوطن خير الجزاء. وأن يلهمنا جميعا الاقتداء بما تركه من قيم ومبادئ للتفاني في خدمة الوطن والتضحية في سبيله.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

