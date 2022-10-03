وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد “حبيبي”

انتقل إلى رحمة الله، المجاهد بوحويتة قرمش المدعو عيسى حبيبي، عن عمر ناهز 88 سنة. وقدم من جهته، وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه إلى عائلة الفقيد.

وجاء في رسالة التعزية لوزير المجاهدين، “تلقيت بعميق التأثر والأسى نبأ ارتقاء روح المجاهد بوحويتة قرمشط. “المدعو عيسى حبيبي عن عمر ناهز 88 سنة، إلى جوار ربها”. “رحمة الله عليه وإذ أعزي في وفاته عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح فإنني أسل الله العلي القدير أن يرحمه برحمته”. “التي وسعت كل شيء وأن يرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.