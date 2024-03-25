وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد عبد الكريم بن مشيش

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بتعازيه الخالصة الى عائلة المجاهد عبد الكريم بن مشيش الذي وافته المنية يوم السبت عن عمر ناهز الـ 94 عاما بعد مرض عضال.

وجاء في تعزية الوزير “ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد عبد الكريم بن مشيش، أحد إطارات الثورة التحريرية المجيدة. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

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