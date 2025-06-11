وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد لونيسي مسعود

قدم وزير المجاهدين، العيد ربيقة، اليوم الأربعاء، تعازيه لعائلة الفقيد المجاهد لونيسي مسعود.

وكتب وزير المجاهدين، “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني ومن الرعيل الأول للثورة التحريرية المباركة الفقيد لونيسي مسعود”. “تغمده الله برحمته الواسعة”.

و”لا يسعني في هذا المصاب الجلل إلا أن أتقدم إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد بأخلص التعازي”. “داعيا الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويتقبله إلى جوار النبئيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

“وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”.

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