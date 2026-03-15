وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد والدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، اليوم الأحد بتعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم المجاهد والدبلوماسي الأسبق نور الدين جودي.

وجاء في نص تعزية وزير المجاهدين وذوي الحقوق “بأسى كبير وحزن عميق، تلقيت نبأ فاجعة وفاة المشمول. بعفو الله تعالى ورضاه الدبلـوماسي الرمز نور الدين جودي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. في هـذه الأيام المشهودة، مـن شهر العطاء والغفران، طهر المولى ثراه وغمر روحه بأنعام مغفرته. ورضوانه وألحقه بعليين في جنات الخلد والنعيم”.

وأضاف الوزير “بانتقال هذا الـمخلص الـوطني الـمغفور له بإذن الله تعالى، إلى جوار ربه. فإننا نعزي أنفسنا جميعا بفقدان الجزائر لأحد أبنائها البررة من الرموز الكبيرة. وهو الدبلوماسي المحنك الذي امتاز خلال مسيرته الـمهنية، بأخلاقه الحميدة وسيرته الحسنة. وتفانيه في أداء عمله مما جعله يشغـل العديد من الـمناصب الـدبلوماسية. ويترأس الجمعـية الدولية لأصدقاء الـثورة الـتحريرية الجزائرية”.

وواصل “لا يسعني إلا أن أتوجه إلى كافة أفراد عـائلته الكريمة، وإلى الأسرة الثورية باسمي الـخاص. ونيابة عـن كافة إطارات قطاع المجاهدين وذوي الحقوق، بأخلص التعازي وأصدق عبارات التعاطف والمواساة. سائلا المولى عز وجل أن ينزل على المرحـوم شآبيب رحمته وعزائم مغفرته. ويسكنه فسيح جنانه، وأن يصـطـفي روحه الطاهرة في عداد النفوس المطمئنة. وأن يلهم أهله وذويه جميل الـصبر وعظيم الـسلوان، ويـؤجرهم في مصابهم هذا، ويجازيهم عنه خير الثواب. إنه الـسميع المجيب”.

