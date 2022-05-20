وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد واللواء المتقاعد علي بوحجة

عزّى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الجمعة، في وفاة المجاهد و اللواء المتقاعد علي بوحجة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 89 عاما.

وحسب بيان الوزارة الذي جاء فيه: “ببالغ الحزن و الأسى, تلقى وزير المجاهدين و ذوي الحقوق السيد العيد ربيقة نبأ ارتقاء روح المجاهد عضو جيش التحرير, اللواء المتقاعد علي بوحجة, المدعو إبان الثورة علي الفلفلي, إلى جوار ربه”.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل, تقدم الوزير حسب ذات البيان بـ”خالص عبارات التعازي و أصدق المواساة إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد و الكفاح, سائلا المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة و يسدل عليه شآبيب غفرانه و يرزقه جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

يذكر أن الفقيد من مواليد 16 جويلية 1933 بسكيكدة, حيث ترعرع وسط عائلة ميسورة الحال متشبعة بالروح الوطنية، كما كان من الرعيل الأول الذين التحقوا بصفوف الثورة التحريرية بالولاية الثانية التاريخية.