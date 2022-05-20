وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد واللواء المتقاعد علي بوحجة
عزّى وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، اليوم الجمعة، في وفاة المجاهد و اللواء المتقاعد علي بوحجة الذي وافته المنية عن عمر ناهز 89 عاما.
وحسب بيان الوزارة الذي جاء فيه: “ببالغ الحزن و الأسى, تلقى وزير المجاهدين و ذوي الحقوق السيد العيد ربيقة نبأ ارتقاء روح المجاهد عضو جيش التحرير, اللواء المتقاعد علي بوحجة, المدعو إبان الثورة علي الفلفلي, إلى جوار ربه”.
وعلى إثر هذا المصاب الجلل, تقدم الوزير حسب ذات البيان بـ”خالص عبارات التعازي و أصدق المواساة إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد و الكفاح, سائلا المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة و يسدل عليه شآبيب غفرانه و يرزقه جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء و الصالحين وحسن أولئك رفيقا”.
يذكر أن الفقيد من مواليد 16 جويلية 1933 بسكيكدة, حيث ترعرع وسط عائلة ميسورة الحال متشبعة بالروح الوطنية، كما كان من الرعيل الأول الذين التحقوا بصفوف الثورة التحريرية بالولاية الثانية التاريخية.
وشارك الراحل في هجمات الشمال القسنطيني, لينتقل بعدها إلى الحدود الجزائرية-التونسية ثم إلى الناحية الشرقية للولاية الثانية التاريخية أين تقلد العديد من الرتب في صفوف جيش التحرير الوطني, ليصبح رئيس هذه الناحية و هذا إلى غاية الاستقلال.
وبعد استرجاع السيادة الوطنية, التحق الفقيد بصفوف الجيش الوطني الشعبي إلى غاية تقاعده برتبة لواء.
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بعث الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، برسالة تعزية إلى عائلة المجاهد اللواء المتقاعد علي بوحجة إثر وفاته.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، “على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد علي بوحجة يتقدم الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه. متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.
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الفريق شنقريحة يعزي عائلة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق
كما قدّم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، تعازيه لأسرة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق.
وجاء في رسالة التعزية:”على إثر وفاة المجاهد اللواء المتقاعد محمد علاق، يتقدم الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى أسرة المرحوم وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”
الفريق شنقريحة يعزي في وفاة عون الشرطة خديم محمد
كما قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، سابقا تعازيه الى إلى أسرة الفقيد شهيد الواجب الوطني عون الشرطة خديم محمد.
وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فلقد عزّى الفريق شنقريحة باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي أسرة الفقيد شهيد الواجب الوطني.
بالإضافة كذلك إلى أقاربه وإلى كافة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. بأصدق عبارات التعازي والمواساة. متضرعا إلى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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