وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الهادي خلف الله

قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة تعازيه لأسرة المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الراحل الهادي خلف الله.

وفي هذا السياق، جاء في رسالة تعزية الوزير” ببالغ الحزن والتأثر تلقينا نبأ وفاة المناضل والمجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الهادي خلف الله عن عمر ناهز 85 سنة.”

وأضاف:” وأمام هذا المصاب الجلل يتوجه وزير المجاهدين الى أسرة الفقيد الهادي خلف الله وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة.”

وتابع:”سائلا المولى عزوجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة و الرضوان ويسكنه فراديس الجنان مع عباده الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.”

للإشارة، يعتبر المجاهد الراحل من مواليد 13 ديسمبر 1936 ببحيرة الأرنب ببئر العاتر بتبسة ترعرع وسط عائلة ثورية عانت من ويلات الإستعمار.

كما كان من الأوائل الذين فجرو الثورة بالولاية التاريخية الأولى، ومع اندلاع الثورة شنّ هجمات عديدة على مراكز العدو ضمن أفواج جيش التحرير.

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