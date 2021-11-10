وزير المجاهدين يعزي في وفاة المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الهادي خلف الله
قدّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة تعازيه لأسرة المجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الراحل الهادي خلف الله.
وفي هذا السياق، جاء في رسالة تعزية الوزير” ببالغ الحزن والتأثر تلقينا نبأ وفاة المناضل والمجاهد وعضو جيش التحرير الوطني الهادي خلف الله عن عمر ناهز 85 سنة.”
وأضاف:” وأمام هذا المصاب الجلل يتوجه وزير المجاهدين الى أسرة الفقيد الهادي خلف الله وإلى رفاقه في الجهاد بأصدق التعازي وأخلص المواساة.”
وتابع:”سائلا المولى عزوجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة و الرضوان ويسكنه فراديس الجنان مع عباده الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.”
للإشارة، يعتبر المجاهد الراحل من مواليد 13 ديسمبر 1936 ببحيرة الأرنب ببئر العاتر بتبسة ترعرع وسط عائلة ثورية عانت من ويلات الإستعمار.
كما كان من الأوائل الذين فجرو الثورة بالولاية التاريخية الأولى، ومع اندلاع الثورة شنّ هجمات عديدة على مراكز العدو ضمن أفواج جيش التحرير.
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وزير المجاهدين: لا تراجع عن مطلب اعتــراف فرنسا بجرائمهـا
كما شدّد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، على أنّ مطلب الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه.
كما اعتبر الوزير في حوار خص به يومية الشعب، تصريحات الرئيس الفرنسي ضد الجزائر، غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية.
وحذر الوزر الشباب من الوقوع في فخ من يموّل حملات مغرضة، ويشن حروبا إعلامية لتشويه تاريخنا.
وقال “إنّ الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية، قد وثقها وجرمها الفرنسيون أنفسهم، من عسكريين وسياسيين وحقوقيين”.
مضبفا “إنّ بشاعة الاستعمار الفرنسي للجزائر أضخم من أن تصور وتستقرأ في أسفار أو مجلدات، فما بالنا ببضع صفحات”.
وتابع “لذلك لا يستطيع استيعاب هذه الجريمة أي كان في العالم غير الجزائري الناشد للحرية، فهي جرائم فاقت كل تصور”.
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