وزير المجاهدين يعزي في وفاة صديقة الثورة “جيزيل هيلين غوتنر”

توفيت صديقة الثورة الجزائرية “جيزيل هيلين غوتنر” المدعوة “صفية” عن عمر ناهز 89 سنة، حسب بيان لوزارة المجاهدين.

وأوضح ذات المصدر أن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيدد ربيقة، تقدم بأخلص عبارات التعازي إثر تلقي نبأ وفاة جيزيل هيلين غوتنر.

يشار أن الراحلة أرملة المجاهد نصر الدين آيت مختار، أحد مسؤولي فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا، من أصول ألمانية. كانت لها اسهامات جليلة في مساندة كفاح التحرير الوطني خلدتها في كتاب جمع مذكراتها ومذكرات زوجها الراحل. بعنوان: “حرب الجزائر بفرنسا- ذكريات ونضالات 1956-1962”.

وجاء في بيان الوزارة “برحيل هذه المخلصة تفقد الجزائر فيها صديقة للثورة التحريرية ومناضلة صلبة انتصرت للمبادئ الانسانية السامية، ولا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة، وكل رفيقاتها ورفاقها من أصدقاء الثورة، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها من بعدها جميل الصبر ووافر السلوان”.

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