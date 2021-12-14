وزير المجاهدين يعزي في وفاة صديقة الجزائر المحامية سيسيل درابس

توفيت اليوم المحامية البلجيكية صديقة الثورة الجزائرية سيسيل درابس عن عمر ناهز 89 سنة حسب ماأعلنته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. والمعروف عن سيسيل درابس مواقفها الشجاعة المدافعة عن القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. كما تعتبر عضو في مجموعة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني.

وعلى إثر تلقي خبر وفاة المحامية البلجيكية أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة عن تعازيه في وفاة صديقة الجزائر واصفا إياها بـ “المناضلة التي نذرت حياتها لخدمة قضيتنا الوطنية”.

كما جاء في مضمون برقية التعزية “تعد من الأعضاء البارزين في هيئة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني الذين ساندوا كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال”، مؤكدا أن الجزائر “ستظل مدينة للحقوقية سيسيل درابس بجليل عملها ومعترفة بجميلها باعتبارها رمزا للحق وشخصية مرموقة ساهمت في الدفاع بكل شجاعة عن عدالة القضية الجزائرية وأدانت ممارسات الاستعمار في كل المحافل التي شاركت فيها”.

طالع أيضا: وفاة المجاهدة اني ستاينر صديقة الثورة الجزائرية