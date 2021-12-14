وزير المجاهدين يعزي في وفاة صديقة الجزائر المحامية سيسيل درابس
توفيت اليوم المحامية البلجيكية صديقة الثورة الجزائرية سيسيل درابس عن عمر ناهز 89 سنة حسب ماأعلنته وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. والمعروف عن سيسيل درابس مواقفها الشجاعة المدافعة عن القضية الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. كما تعتبر عضو في مجموعة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني.
وعلى إثر تلقي خبر وفاة المحامية البلجيكية أعرب وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة عن تعازيه في وفاة صديقة الجزائر واصفا إياها بـ “المناضلة التي نذرت حياتها لخدمة قضيتنا الوطنية”.
كما جاء في مضمون برقية التعزية “تعد من الأعضاء البارزين في هيئة المحامين البلجيكيين لجبهة التحرير الوطني الذين ساندوا كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والاستقلال”، مؤكدا أن الجزائر “ستظل مدينة للحقوقية سيسيل درابس بجليل عملها ومعترفة بجميلها باعتبارها رمزا للحق وشخصية مرموقة ساهمت في الدفاع بكل شجاعة عن عدالة القضية الجزائرية وأدانت ممارسات الاستعمار في كل المحافل التي شاركت فيها”.
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توفيت أمس الأربعاء، المجاهدة والمناضلة “آني ستاينر” بالجزائر العاصمة، عن عمر يناهز الـ 93 عاما.
وولدت “اني ستاينر”، يوم 7 فيفري 1928 في مارينغو المعروفة اليوم بحجوط في تيبازة، من أصول فرنسية.
وأسلمت والتحقت بصفوف جيش التحرير الوطني، حيث أُلقي عليها القبض يوم 15 أكتوبر 1956 وأُطلق سراحها بـ1961.
بعد الاستقلال اختارت آني ستينر الجنسية الجزائرية، مراسيم الدفن تكون يوم الخميس بمقبرة العالية.
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إنتقلت إلى رحمة الله، اليوم الخميس، الفنانة الجزائرية القديرة فطومة لميتي والمعروفة فنيا بسلوى، عن عمر ناهز الـ86 عاما. وتوفيت الفنانة القديرة سلوى، إثر تعرضها لجلطة دماغية.
ودخلت الفنانة الراحلة مصلحة العناية المركزة بإحدى العيادات الخاصة في العاصمة، قبل أيام، بعد تعرضها لجلطة دماغية. وكانت صاحبة رائعة “كيف رايي هملني” تتواجد في حالة صحية متدهورة.
وأكدت مصادر مطلعة للنهار، أن الطاقم الطبي المشرف على حالة الفنانة الصحية، كان يبذل قصارى جهده لاستعادة عافيتها، إلا أن القدر شاء أن تنتقل أيقونة الغناء الجزائرية إلى بارئها.
وتبلغ الفنانة من العمر 86 سنة وقدمت طوال مسيرتها الفنية أعمال راقية للجمهور الجزائري.
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